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Число жертв землетрусу в Туреччині досягло 79

Понеділок, 2 листопада 2020, 08:13

Кількість загиблих в Туреччині в результаті п'ятничного землетрусу магнітудою 6,6 в Егейському морі зросла до 79 осіб.

Про це повідомило в понеділок управління з надзвичайних ситуацій і катастроф Туреччини (AFAD), передає "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

З часу землетрусу в районі відбулося близько 1120 афтершоків, 43 з яких були вище магнітуди 4.

Управління додало, що 962 людини отримали поранення, причому 743 з них виписані з лікарень і 219 осіб все ще перебувають на лікуванні.

В даний час 2 076 співробітників пошуково-рятувальних служб працюють на уламках восьми будівель.

Нагадаємо, землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони.  У Греції жертвами землетрусу стали двоє підлітків.

Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.

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Туреччина стихійні лиха
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