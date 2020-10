З'явилися відео руйнування будинків під час потужного землетрусу в Туреччині

Користувачі соцмереж та медіа почали публікувати фото та відео наслідків потужного землетрусу, що сколихнув сьогодні Туреччину та Грецію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Найбільше свідчень про значні руйнування публікують з Туреччини, особливо міста Ізмір.

Внаслідок поштовхів море спершу відступило, позривавши з причалу яхти, а потім затопило вулиці невеликим цунамі.

HAPPENING NOW - The water is receding in #Izmir #Turkeypic.twitter.com/V0ba3UStDk