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Грецію і Туреччину сколихнув потужний землетрус, є значні руйнування

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З'явилися відео руйнування будинків під час потужного землетрусу в Туреччині

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:34

Користувачі соцмереж та медіа почали публікувати фото та відео наслідків потужного землетрусу, що сколихнув сьогодні Туреччину та Грецію. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Найбільше свідчень про значні руйнування публікують з Туреччини, особливо міста Ізмір.

Внаслідок поштовхів море спершу відступило, позривавши з причалу яхти, а потім затопило вулиці невеликим цунамі.

Як вже повідомлялося, землетрус магнітудою 6,7-7 бала за шкалою Ріхтера стався в п'ятницю біля східного егейського острова Самос о 13.51 за місцевим часом Поштовхи відчули і на материковій частині Греції.

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Греція Туреччина
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