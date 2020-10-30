З'явилися відео руйнування будинків під час потужного землетрусу в Туреччині
Користувачі соцмереж та медіа почали публікувати фото та відео наслідків потужного землетрусу, що сколихнув сьогодні Туреччину та Грецію.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Найбільше свідчень про значні руйнування публікують з Туреччини, особливо міста Ізмір.
Τρομακτικές εικόνες από τη Σμύρνη.— Marka1 (@Marka149133376) October 30, 2020
Δειτε την κατάρρευση κτιρίου την ώρα του σεισμού
Συγκλονιστικό‼️‼️‼️😢#izmir #σεισμος #Σαμος pic.twitter.com/F8cEQyPWBs
#alphanews Κατέρρευσαν πολυκατοικίες στην Σμύρνη. #σεισμος #Σαμος #Σμυρνη pic.twitter.com/QSkLY4fTT1— ALPHA TV (@ALPHA_TV) October 30, 2020
Внаслідок поштовхів море спершу відступило, позривавши з причалу яхти, а потім затопило вулиці невеликим цунамі.
Olay çok ciddi pic.twitter.com/lePpkl6HUI— Alperen (@Alpern1991) October 30, 2020
HAPPENING NOW - The water is receding in #Izmir #Turkeypic.twitter.com/V0ba3UStDk— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020
Як вже повідомлялося, землетрус магнітудою 6,7-7 бала за шкалою Ріхтера стався в п'ятницю біля східного егейського острова Самос о 13.51 за місцевим часом Поштовхи відчули і на материковій частині Греції.