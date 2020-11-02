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Число жертв землетрясения в Турции достигло 79

Понедельник, 2 ноября 2020, 08:13

Число погибших в Турции в результате пятничного землетрясения магнитудой 6,6 в Эгейском море возросло до 79 человек.

Об этом сообщило в понедельник управление по чрезвычайным ситуациям и катастрофам Турции (AFAD), передает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Со времени землетрясения в районе произошло около 1120 афтершоков, 43 из которых были выше магнитуды 4.

Управление добавило, что 962 человека получили ранения, причем 743 из них выписаны из больниц и 219 человек все еще находятся на лечении.

В настоящее время 2 076 сотрудников поисково-спасательных служб работают на обломках восьми зданий.

Напомним, землетрясение произошло после обеда 30 октября в акватории Эгейского моря. Особенно пострадали греческий остров Самос и турецкий город Измир и близлежащие районы.  В Греции жертвами землетрясения стали двое подростков.

Толчки вызвали значительные разрушения зданий и небольшое цунами. Пользователи соцсетей и медиа опубликовали фото и видео последствий землетрясения.

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Турция стихийные бедствия
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