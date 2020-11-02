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ЄС закликав до справедливого розгляду скарг після виборів у Грузії

Понеділок, 2 листопада 2020, 10:39

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Як повідомляє "Європейська правда" про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій.

У Брюсселі відзначили висновки міжнародних спостерігачів від Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини та Парламентських асамблей ОБСЄ, Ради Європи та НАТО про те, що вибори були конкурентними і, загалом, були дотримані основні свободи.

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"Однак спостерігачі відзначили, що на проведення виборів вплинули поширені звинувачення у тиску на виборців та стирання межі між правлячою партією та державою протягом всієї кампанії та в день виборів, зменшуючи довіру громадськості до деяких аспектів процесу", - йдеться у заяві.

"Забезпечення найвищих демократичних стандартів під час другого раунду виборів залишається ключовим фактором, як і справедливе, прозоре та ретельне поводження із всіма скаргами та поданнями", - підкреслили в Брюсселі.

Як вже повідомлялося, за даними ЦВК з 3007 із 3848 дільниць, "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів, а "Єдиний національний рух" - 26,35%. Прохідний бар’єр долають ще 7 політичних сил. 

Опозиція вже заявила про "тотальні фальсифікації" та розпочала акції протесту. Голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними. 

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.

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