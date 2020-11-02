ЄС закликав до справедливого розгляду скарг після виборів у Грузії

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Як повідомляє "Європейська правда" про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій.

У Брюсселі відзначили висновки міжнародних спостерігачів від Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини та Парламентських асамблей ОБСЄ, Ради Європи та НАТО про те, що вибори були конкурентними і, загалом, були дотримані основні свободи.

"Однак спостерігачі відзначили, що на проведення виборів вплинули поширені звинувачення у тиску на виборців та стирання межі між правлячою партією та державою протягом всієї кампанії та в день виборів, зменшуючи довіру громадськості до деяких аспектів процесу", - йдеться у заяві.

"Забезпечення найвищих демократичних стандартів під час другого раунду виборів залишається ключовим фактором, як і справедливе, прозоре та ретельне поводження із всіма скаргами та поданнями", - підкреслили в Брюсселі.

Як вже повідомлялося, за даними ЦВК з 3007 із 3848 дільниць, "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів, а "Єдиний національний рух" - 26,35%. Прохідний бар’єр долають ще 7 політичних сил.

Опозиція вже заявила про "тотальні фальсифікації" та розпочала акції протесту. Голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними.

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.