ЕС призвал к справедливому рассмотрению жалоб после выборов в Грузии

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии в целом были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливому рассмотрению всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

В Брюсселе отметили выводы международных наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы и НАТО о том, что выборы были конкурентными и в целом были соблюдены основные свободы.

"Однако наблюдатели отметили, что на проведение выборов повлияли распространенные обвинения в давлении на избирателей и стирание грани между правящей партией и государством на протяжении всей кампании и в день выборов, уменьшая доверие общественности к некоторым аспектам процесса", - говорится в заявлении.

"Обеспечение высоких демократических стандартов во время второго раунда выборов остается ключевым фактором, как и справедливое, прозрачное и тщательное обращение со всеми жалобами и представлениями", - подчеркнули в Брюсселе.

Как уже сообщалось, по данным ЦИК с 3007 из 3848 участков, "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов, а "Единое национальное движение" - 26,35%. Проходной барьер преодолевают еще семь политических сил.

Оппозиция уже заявила о "тотальных фальсификациях" и начала акции протеста. Председатель ЦИК Тамар Жвания назвал эти обвинения абсурдными.

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