Прем’єр Грузії заразився коронавірусом

У прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарії підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузія Онлайн" з посиланням на пресслужбу прем’єра.

Згідно з повідомленням, прем’єр почувається добре і не потребує госпіталізації.

Георгій Гахарія перебував на самоізоляції з 31 жовтня, коли стало відомо, що коронавірус підтвердився в одного з охоронців.

Загалом в країні за останню добу Covid-19 підтвердили у1852 людей, 7 хворих померли; одужали - 1696.

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори, на яких правляча "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів.

Сьогодні опозиційні партії оголосили бойкот та відмовляються від мандатів, заявляючи, що вибори пройшли з фальсифікаціями.

Голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними.

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.