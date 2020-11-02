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Прем’єр Грузії заразився коронавірусом

Понеділок, 2 листопада 2020, 18:50

У прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарії підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузія Онлайн" з посиланням на пресслужбу прем’єра. 

Згідно з повідомленням, прем’єр почувається добре і не потребує госпіталізації. 

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Георгій Гахарія перебував на самоізоляції з 31 жовтня, коли стало відомо, що коронавірус підтвердився в одного з охоронців. 

Загалом в країні за останню добу Covid-19 підтвердили у1852 людей, 7 хворих померли; одужали - 1696. 

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори, на яких правляча "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів.

Сьогодні опозиційні партії оголосили бойкот та відмовляються від мандатів, заявляючи, що вибори пройшли з фальсифікаціями.  

Голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними. 

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.

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Грузія Коронавірус
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