Премьер Грузии заразился коронавирусом

У премьер-министра Грузии Георгия Гахарии подтвердили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн" со ссылкой на пресс-службу премьера.

Согласно сообщению, премьер-министр чувствует себя хорошо и не нуждается в госпитализации.

Георгий Гахария находился на самоизоляции с 31 октября, когда стало известно, что коронавирус подтвердили у одного из охранников.

Всего в стране за последние сутки Covid-19 подтвердили у 1852 человек, 7 больных умерли; выздоровели - 1696.

Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов.

Сегодня оппозиционные партии объявили бойкот и отказываются от мандатов, заявляя, что выборы прошли с фальсификациями.

Председатель ЦИК Тамар Жвания назвала эти обвинения абсурдными.

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