Перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена

Перерахунок голосів у штаті Джорджія, де результати виборів перевірили вручну, підтвердив перемогу Джо Байдена з відривом у більш ніж 12 тисяч голосів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це заявили в офісі держсекретаря штату.

Після аудиту результатів, відрив між кандидатами дещо скоротився - Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 12 284 голоси, порівняно з майже 14 тисячами голосів за першими оголошеними результатами.

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За підсумками аудиту не виявили поширених проблем чи фальсифікацій, про що неодноразово казали ще під час його проведення.

"Перший в історії Джорджії загальний аудит виборів підтвердив, що нова система підрахунку голосів точно підрахувала і повідомила результати", - повідомив держсекретар штату, республіканець Бред Раффенспергер.

Найбільша проблема, яку виявив аудит - "загублені" 2600 голосів, кількість яких згодом зросла до 5800. Втім, і серед них перевага виявилася також за Байденом - з цієї кількості за Трампа були близько 1400.

Посадові особи штату стверджують, що це стало наслідком людської помилки і не вказує на спробу фальсифікації, а також - що у разі перерахунок голосів вручну не можливо не враховувати ризик людської помилки.

Нагадаємо, держсекретар штату погодився здійснити аудит результатів голосування, щоб не залишати жодних сумнівів щодо результату виборів.

Втім, Дональд Трамп ще під час перерахунку почав називати майбутні результати "фейковими".

Джорджія - один зі штатів, де кандидати йшли з мінімальним відривом і переможця важко було спрогнозувати до останнього. Перемогу Байдена значною мірою забезпечила підтримка передмість Атланти, особливо темношкірого населення.

Джо Байден став першим кандидатом від Демократичної партії, який переміг у Джорджії за останні 28 років - після Білла Клінтона у 1992 році.