Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

Пересчет голосов в штате Джорджия, где результаты выборов проверили вручную, подтвердил победу Джо Байдена с отрывом в более чем 12 тысяч голосов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявили в офисе госсекретаря штата.

После аудита результатов, разрыв между кандидатами несколько сократился - Джо Байден опережает Дональда Трампа на 12 284 голоса, по сравнению с почти 14 тысячами голосов по первым объявленными результатами.

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По итогам аудита не обнаружили распространенных проблем или фальсификаций, о чем неоднократно говорили еще во время его проведения.

"Первый в истории Джорджии общий аудит выборов подтвердил, что новая система подсчета голосов точно подсчитала и сообщила результаты", - сообщил госсекретарь штата, республиканец Брэд Раффенспергер.

Самая большая проблема, которую обнаружил аудит - "потерянные" 2600 голосов, количество которых впоследствии выросло до 5800. Впрочем, и среди них перевес оказался также за Байденом - из этого количества за Трампа были около 1400.

Должностные лица штата утверждают, что это стало следствием человеческой ошибки и не указывает на попытку фальсификаций, а также - что в случае пересчета голосов вручную невозможно не учитывать риск человеческой ошибки.

Напомним, госсекретарь штата согласился провести аудит результатов голосования, чтобы не оставлять никаких сомнений относительно исхода выборов.

Впрочем, Дональд Трамп еще во время пересчета начал называть будущие результаты "фейковых".

Джорджия - один из штатов, где кандидаты шли с минимальным отрывом и победителя трудно было спрогнозировать до последнего. Победу Байдена в значительной степени обеспечила поддержка пригородов Атланты и высокая явка темнокожего населения.

Джо Байден стал первым кандидатом от Демократической партии, победившим в Джорджии за последние 28 лет - после Билла Клинтона в 1992 году.