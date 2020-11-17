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У Джорджії, де перераховують результати вручну, знайшли 2600 "загублених" голосів

Вівторок, 17 листопада 2020, 07:59

У штаті Джорджія, де вручну перераховують результати голосування на президентських виборах, знайшли більше 2600 голосів, які не включили до фінальної цифри - але і серед них перевага у Байдена.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє протрампівський Fox News.

У графстві Флойд під час перерахунку з’ясувалося, що більше 2600 голосів не були пораховані. Як пояснив держсекретар штату Бред Раффенспергер, відповідальні особи забули завантажити ці дані з карти пам’яті в автоматі, що здійснює сканування бюлетенів.

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Знайдені голоси ніяк не змінюють співвідношення між кандидатами. Розрив у Джорджії між Трампом і Байденом складає близько 14 000 голосів. В офісі Раффенспергера повідомили, що знайдені 2600 голосів додали Дональду Трампу 800, і Джо Байден все одно залишається попереду.

Відтоді це - поки найсуттєвіша виявлена проблема. Інші графства поки не знаходили непорахованих бюлетенів, а цифри майже повторюють перший результат підрахунку, розповів Раффенспергер. Головного відповідального графства Флойд у зв’язку з інцидентом закликають піти у відставку.

Нагадаємо, 13 листопада у Джорджії почали вручну перераховувати усі 5 млн бюлетенів, щоб не залишати сумнівів у результатах виборів. 159 графств штату повинні завершити перерахунок до опівночі 18 листопада.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про нібито фальсифікації на виборах, насамперед через голосування поштою - втім, не навівши переконливих доказів своїх слів. 

Американські суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу, кампанія Трампа вчора відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.

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