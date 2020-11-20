Санду планує "полагодити" відносини з Україною, зіпсовані Додоном

Новообрана президентка Молдови Мая Санду хоче "полагодити" відносини з Україною після чотирьох років президентства Ігоря Додона.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"На жаль, мій попередник не просто не зміг побудувати відносин з Україною, а й, по суті, ізолював нашу державу", - заявила Мая Санду.

Вона відзначила, що Додону вдалося жодного разу не відвідати Україну за чотири роки на посаді.

Щодо двосторонньої співпраці, Санду вважає, що Україні і Молдові буде простіше разом рухатися до членства у ЄС.

"Нам треба активніше взаємодіяти для досягнення нашої спільної мети – зближення з ЄС. І Молдова, і Україна задекларували, що одного дня ми вступимо до Євросоюзу. Але для цього нам необхідно змінитися, запровадити європейські стандарти, побудувати сильну державу, яка долатиме корупцію, матиме прозоре урядування та високі стандарти життя", - сказала вона.

Санду також хоче поліпшити торгівлю між Україною та Молдовою.

Крім того, Молдову цікавить досвід України у побудові антикорупційних інституцій і реформі сектора юстиції, наголосила Санду.

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