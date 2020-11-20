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Санду планирует "починить" отношения с Украиной, испорченные Додоном

Пятница, 20 ноября 2020, 09:25

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду хочет "починить" отношения с Украиной после четырех лет президентства Игоря Додона.

Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде".

"К сожалению, мой предшественник не просто не смог построить отношения с Украиной, но и, по сути, изолировал наше государство", - заявила Мая Санду.

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Она отметила, что Додон ни разу не посетил Украину за четыре года в должности.

Что касается двустороннего сотрудничества, то Санду считает, что Украине и Молдове будет проще вместе двигаться к членству в ЕС.

"Нам надо активнее взаимодействовать для достижения нашей общей цели - сближения с ЕС. И Молдова, и Украина задекларировали, что однажды мы вступим в Евросоюз. Но для этого нам необходимо измениться, ввести европейские стандарты, построить сильное государство, которое будет преодолевать коррупцию, будет иметь прозрачное управление и высокие стандарты жизни", - сказала она.

Санду также хочет улучшить торговлю между Украиной и Молдовой.

Кроме того, Молдову интересует опыт Украины в построении антикоррупционных институтов и реформе сектора юстиции, подчеркнула Санду.

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