Суд у Пенсільванії відхилив позов Трампа про порушення на виборах
Окружний суд в Пенсільванії не знайшов підстав для перегляду результатів голосування в штаті на президентських виборах.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Суддя Метью Бранн у Вільямспорті, федеральний суддя-республіканець, призначений колишнім президентом Бараком Обамою, відхилив позов у Пенсільванії, заявивши, що це справа має "натягнуті юридичні аргументи без обгрунтованості і зі спекулятивними звинуваченнями".
Щоб Трамп мав хоч якусь надію залишитися в Білому домі, йому потрібно оскаржити лідерство Байдена в 81 000 голосів в Пенсільванії. Штат повинен почати атестацію результатів в понеділок.
Раніше спроби перешкодити сертифікації зазнали невдачі в судах Джорджії, Мічигану і Арізони.
Нагадаємо, перерахунок голосів у штаті Джорджія, де результати виборів перевірили вручну, підтвердив перемогу Джо Байдена з відривом у більш ніж 12 тисяч голосів.