Суд в Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах

Окружной суд в Пенсильвании не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте, федеральный судья-республиканец, назначенный бывшим президентом Бараком Обамой, отклонил иск в Пенсильвании, написав, что это дело представляет собой "натянутые юридические аргументы без обоснованности и со спекулятивными обвинениями".

Чтобы Трамп имел хоть какую-то надежду остаться в Белом доме, ему нужно оспорить лидерство Байдена в 81 000 голосов в Пенсильвании. Штат должен начать аттестацию результатов в понедельник.

Пока попытки помешать сертификации ранее потерпели неудачу в судах Джорджии, Мичигана и Аризоны.

Напомним, пересчет голосов в штате Джорджия, где результаты выборов проверили вручную, подтвердил победу Джо Байдена с отрывом в более чем 12 тысяч голосов.