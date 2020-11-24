Сійярто заявив, що Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу

Угорщина працює над випробуванням російської вакцини проти коронавірусу після того, як минулого тижня країна стала першою в Європі, що отримала зразки Sputnik V.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Радіо Свобода.

Сійярто в понеділок повідомив, що 10 початкових доз препарату, названого у серпні президентом Росії Володимиром Путіним першою у світі зареєстрованою вакциною проти COVID-19, протестують в Угорщині на безпечність та ефективність.

Під час виступу у парламенті він також розкритикував опозицію, яка виступала проти закупівлі російської вакцини.

"Замість брехливих політичних атак лівим пора було б зрозуміти, що закупівля вакцин - це не ідеологічне питання, а проблема здоров'я", - сказав він.

Перші зразки вакцини російського виробництва прибули до Будапешта 19 листопада.

Раніше Сійярто розповів, що угорська фармацевтична компанія і російська влада ведуть переговори про виробництво вакцини проти нового коронавірусу.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.