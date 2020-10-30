Єврокомісія застерегла Угорщину від купівлі несертифікованої вакцини в Росії

Європейська комісія буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник ЄК на брифінгу в Брюсселі.

"Будь-яка вакцина на європейському ринку повинна підходити під всі високі стандарти безпеки. Якщо будь-яка з країн ЄС закупить іноземну вакцину, яка не пройшла сертифікацію, Єврокомісія буде змушена вжити заходів", - сказав речник.

Він нагадав, що ЄС підписав угоди з виробниками вакцини, які будуть виробляти її в Європі.

"Ми не перебуваємо в переговорах з російськими або китайськими компаніями. Це європейська стратегія. Цю домовленість підписали всі країни ЄС. Вони не є частиною європейської стратегії, але це не означає, що інші вакцини не зможуть потрапити на європейський ринок. Однак для цього їм потрібно пройти всю необхідну сертифікацію. Але вони ніколи не будуть частиною стратегії вакцинації ЄС, яка полягає в розміщенні попередніх замовлень вакцини на умовах передоплати", - додав він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в п'ятницю заявив, що перша партія вакцини проти коронавірусу прибуде в країну в кінці грудня або початку січня.

Орбан сказав, що Угорщина веде переговори з Китаєм і Росією про вакцини, і до весни вона може отримати доступ до двох або трьох різних вакцин. З квітня країна, ймовірно, зможе "оголосити про перемогу над пандемією".

Нагадаємо, поставки потенційної вакцини проти COVID-19 в країни Європейського Союзу можуть початися в квітні наступного року.

Раніше повідомлялося, що тільки частина населення Європейського Союзу зможе отримати щеплення від нового коронавірусу до 2022 року.