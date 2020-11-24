Сийярто заявил, что Венгрия начала тестирование российской вакцины от коронавируса

Венгрия работает над испытанием российской вакцины против коронавируса после того, как на прошлой неделе страна стала первой в Европе, получившей образцы Sputnik V.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

Сийярто в понедельник сообщил, что 10 начальных доз препарата, названного в августе президентом России Владимиром Путиным первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19, протестируют в Венгрии на безопасность и эффективность.

Во время выступления в парламенте он также раскритиковал оппозицию, которая выступала против закупки российской вакцины.

"Вместо лживых политических атак левым пора было бы понять, что закупка вакцин - это не идеологический вопрос, а проблема здоровья", - сказал он.

Первые образцы вакцины российского производства прибыли в Будапешт 19 ноября.

Ранее Сийярто рассказал, что венгерская фармацевтическая компания и российские власти ведут переговоры о производстве вакцины против нового коронавируса.

Европейская комиссия предупредила Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину, в том числе из России.