Польща додала у статистику 22 тисячі "загублених" коронахворих

Польща додала у статистику близько 22 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, які "загубили" раніше у різні дні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це повідомив головний санітарний інспектор Кшиштоф Сачка.

"Загублені" 22 тисячі випадків - це дані з різних днів за період у декілька тижнів, тож в цілому це не викривило картину розвитку епідемії. Половина них - 11 тисяч - припадають на Мазовецьке воєводство.

Читайте також У Франції найменша кількість випадків коронавірусу за два місяці

За останню добу у Польщі виявили 10 139 нових заражень. Це суттєво менше, ніж у попередні два вівторки, коли реєстрували понад 25,4 тисячі та понад 19 тисяч заражень відповідно. Найбільше, понад 1000 випадків, припадають на Мазовецьке та Нижньосілезьке воєводства.

540 хворих померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Більшість із них - 485 осіб - мали інші хронічні хвороби.

Госпіталізовані наразі 22 405 хворих, з них 2095 потребують штучної вентиляції легень.

Одужань за добу зареєстрували більше, ніж нових заражень - понад 15 800.

Разом з доданими "загубленими" випадками, кількість підтверджених заражень у Польщі досягла 909 066. Померли з початку епідемії 14 314 хворих, майже 455 тисяч - одужали.

Нагадаємо, населення країни - близько 38 млн осіб.

З 7 листопада у Польщі діє жорсткий карантин. Наприкінці минулого тижня прем’єр пообіцяв відкрити ТРЦ й інші магазини, які змушені були припинити роботу, щоб стимулювати роздрібних торговців напередодні Різдва, але закликав поляків проводити Різдво тільки з найближчими родичами в своїх сім'ях і не подорожувати.