Польша добавила в статистику 22 тысячи "потерянных" коронавирусных больных

Польша добавила в статистику около 22 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, которые "потеряли" ранее в разные дни.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом сообщил главный санитарный инспектор Кшиштоф Сачка.

"Потерянные" 22 тысячи случаев - это данные разных дней за период в несколько недель, поэтому в целом это не исказило картину развития эпидемии. Половина них – 11 тысяч – приходится на Мазовецкое воеводство.

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За последние сутки в Польше обнаружили 10 139 новых заражений. Это существенно меньше, чем в предыдущие два вторника, когда регистрировали более 25 400 и более 19 000 заражений соответственно. Больше всего, свыше 1000 случаев, приходятся на Мазовецкое и Нижнесилезское воеводства.

540 больных умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. У большинства из них - 485 человек – были другие хронические болезни.

Госпитализированы пока 22 405 больных, из них 2095 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Выздоровлений за сутки зарегистрировали больше, чем новых заражений - более 15 800.

Вместе с приложенными "потерянными" случаями, количество подтвержденных заражений в Польше достигло 909 066. Умерли с начала эпидемии 14 314 больных, почти 455 000 - выздоровели.

Напомним, население страны - около 38 млн человек.

С 7 ноября в Польше действует жесткий карантин. В конце прошлой недели премьер пообещал открыть ТРЦ и другие магазины, которые вынуждены были прекратить работу, чтобы стимулировать розничных торговцев накануне Рождества, но призвал поляков проводить Рождество только с ближайшими родственниками в своих семьях и не путешествовать.