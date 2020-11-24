Польща виявила перші випадки коронавірусу у норок
У Польщі на одній із норкових ферм у Поморському воєводстві підтвердили перші випадки коронавірусу серед тварин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на wPolityce.
Вірус був виявлений вченими з дослідницьких центрів Гданська у співпраці з ветеринарами.
Раніше випадки коронавірусу серед норок в Польщі не виявляли.
Фахівці перевірили 91 норку на наявність коронавірусу. Вчені підтвердили зараження вірусом SARS-CoV-2 у восьми тварин.
Минулого тижня ветеринарні та санітарні органи Польщі заявили, що з початку епідемії серед працівників норкових ферм було виявлено 18 випадків коронавірусу. Вважається малоймовірним, що працівники заразились від тварин.
Польща, яка є великим виробником норкового хутра, цього місяця розпочала тестування на коронавірус серед норок та працівників ферм після того, як у норок в Данії був виявлений мутований вірус.
Промислові групи у Польщі рішуче заперечували проти перевірок тварин, побоюючись, що вони можуть призвести до масового знищення норок.
Нагадаємо, раніше у міністерстві охорони здоров’я Данії заявили, що мутований штам коронавірусу, який виявили у норок на хутрових фермах, "найбільш імовірно" вже зник.
Заява пролунала після того, як уряд Данії зіткнувся з найбільшою кризою під час пандемії, коли наказав знищити усіх норок на фермах - більше 15 мільйонів, хоча юридичного підґрунтя для цього не було.