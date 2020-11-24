Польша обнаружила первые случаи коронавируса у норок

В Польше на одной из норковых ферм в Поморском воеводстве подтвердили первые случаи коронавируса среди животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на wPolityce.

Вирус был обнаружен учеными из исследовательских центров Гданьска в сотрудничестве с ветеринарами.

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Ранее случаи коронавируса среди норок в Польше не выявляли.

Специалисты проверили 91 норку на наличие коронавируса. Ученые подтвердили заражение вирусом SARS-CoV-2 у восьми животных.

На прошлой неделе ветеринарные и санитарные органы Польши заявили, что с начала эпидемии среди работников норковых ферм было выявлено 18 случаев коронавируса. Считается маловероятным, что работники заразились от животных.

Польша, которая является крупным производителем норкового меха, в этом месяце начала тестирование на коронавирус среди норок и работников ферм после того, как у норок в Дании был обнаружен мутировавший вирус.

Промышленные группы в Польше решительно возражали против проверок животных, опасаясь, что они могут привести к массовому уничтожению норок.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Дании заявили, что мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили у норок на пушных фермах, "наиболее вероятно" уже исчез.

Заявление прозвучало после того, как правительство Дании столкнулось с самым большим кризисом во время пандемии, когда приказало уничтожить всех норок на фермах - более 15 млн, хотя юридических оснований для этого не было.