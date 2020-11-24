Мер Парижа вимагає пояснень від глави МВС після жорсткого розгону табору мігрантів 

Мер Парижа Анн Ідальго вимагає пояснень від міністра внутрішніх справ через дії поліції під час розгону незаконного табору мігрантів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Анн Ідальго заявила, що обурена жорсткими діями поліції та надіслала міністру внутрішніх справ Жеральду Дарманену, у якому вимагає пояснень.

"Обрані представники міста Париж та парламентарі знову відзначають непропорційне та жорстке застосування сили, що підтверджують численні кадри. І це вже не перший з подібних неприйнятних інцидентів… Я можу лише висловити нерозуміння і занепокоєння тим, що такі дії поліції повторюються - що шкодить іміджу нашої нацполіції та довірі до неї з боку мешканців", - пише вона.

Suite aux interventions policières particulièrement brutales et choquantes contre des réfugiés dans Paris hier soir, j’ai écrit ce matin au ministre de l’Intérieur pour lui faire part de ma plus ferme condamnation. pic.twitter.com/YtWgGZG8UX — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 24, 2020

Жеральд Дарманен своєю чергою сказав, що теж "шокований" деякими кадрами з розгону табору.

Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au Préfet de police d’ici demain midi. Je prendrai des décisions dès sa réception. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 23, 2020

За його словами, оцінку дій поліції має надати генеральний інспекторат поліції протягом наступних 48 годин, і вже після отримання цього висновку він прийматиме наступні рішення.

Нагадаємо, увечері 23 листопада французька поліція демонтувала імпровізований табір для мігрантів на площі Республіки, який виник після того, як минулого тижня був демонтований інший табір.