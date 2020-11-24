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Мер Парижа вимагає пояснень від глави МВС після жорсткого розгону табору мігрантів 

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:22

Мер Парижа Анн Ідальго вимагає пояснень від міністра внутрішніх справ через дії поліції під час розгону незаконного табору мігрантів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Анн Ідальго заявила, що обурена жорсткими діями поліції та надіслала міністру внутрішніх справ Жеральду Дарманену, у якому вимагає пояснень.

"Обрані представники міста Париж та парламентарі знову відзначають непропорційне та жорстке застосування сили, що підтверджують численні кадри. І це вже не перший з подібних неприйнятних інцидентів… Я можу лише висловити нерозуміння і занепокоєння тим, що такі дії поліції повторюються - що шкодить іміджу нашої нацполіції та довірі до неї з боку мешканців", - пише вона.

Жеральд Дарманен своєю чергою сказав, що теж "шокований" деякими кадрами з розгону табору.

За його словами, оцінку дій поліції має надати генеральний інспекторат поліції протягом наступних 48 годин, і вже після отримання цього висновку він прийматиме наступні рішення.

Нагадаємо, увечері 23 листопада французька поліція демонтувала імпровізований табір для мігрантів на площі Республіки, який виник після того, як минулого тижня був демонтований інший табір.

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Франція мігранти
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