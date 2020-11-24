Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Правительство Чехии хочет добровольно протестировать все население до Рождества

ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna

Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните на посту премьер-министра

В Украину не пустили венгерского топ-чиновника, ответственного за Закарпатье






Мэр Парижа требует объяснений от главы МВД после жестокого разгона лагеря мигрантов

Вторник, 24 ноября 2020, 15:22

Мэр Парижа Анн Идальго требует объяснений от министра внутренних дел из-за действий полиции во время разгона незаконного лагеря мигрантов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Анн Идальго заявила, что возмущена жесткими действиями полиции, и направила письмо министру внутренних дел Жеральду Дарманену, в котором требует объяснений.

"Избранные представители Париж и парламентарии вновь отмечают непропорциональное и жесткое применение силы, что подтверждают многочисленные кадры. И это уже не первый из подобных неприемлемых инцидентов... Я могу только выразить непонимание и обеспокоенность тем, что такие действия полиции повторяются - что вредит имиджу нашей нацполиции и доверию к ней со стороны жителей", - пишет она.

Жеральд Дарманен в свою очередь сказал, что тоже "шокирован" некоторыми кадрами разгона лагеря.

По его словам, оценку действий полиции должна дать генеральная инспекция полиции в течение следующих 48 часов, и уже после получения этого заключения он будет принимать следующие решения.

Напомним, вечером 23 ноября французская полиция демонтировала импровизированный лагерь для мигрантов на площади Республики, который возник после того, как на прошлой неделе был демонтирован другой лагерь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция мигранты
powered by lun.ua