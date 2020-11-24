Мэр Парижа требует объяснений от главы МВД после жестокого разгона лагеря мигрантов

Мэр Парижа Анн Идальго требует объяснений от министра внутренних дел из-за действий полиции во время разгона незаконного лагеря мигрантов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Анн Идальго заявила, что возмущена жесткими действиями полиции, и направила письмо министру внутренних дел Жеральду Дарманену, в котором требует объяснений.

"Избранные представители Париж и парламентарии вновь отмечают непропорциональное и жесткое применение силы, что подтверждают многочисленные кадры. И это уже не первый из подобных неприемлемых инцидентов... Я могу только выразить непонимание и обеспокоенность тем, что такие действия полиции повторяются - что вредит имиджу нашей нацполиции и доверию к ней со стороны жителей", - пишет она.

Suite aux interventions policières particulièrement brutales et choquantes contre des réfugiés dans Paris hier soir, j’ai écrit ce matin au ministre de l’Intérieur pour lui faire part de ma plus ferme condamnation. pic.twitter.com/YtWgGZG8UX — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 24, 2020

Жеральд Дарманен в свою очередь сказал, что тоже "шокирован" некоторыми кадрами разгона лагеря.

Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au Préfet de police d’ici demain midi. Je prendrai des décisions dès sa réception. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 23, 2020

По его словам, оценку действий полиции должна дать генеральная инспекция полиции в течение следующих 48 часов, и уже после получения этого заключения он будет принимать следующие решения.

Напомним, вечером 23 ноября французская полиция демонтировала импровизированный лагерь для мигрантов на площади Республики, который возник после того, как на прошлой неделе был демонтирован другой лагерь.