У центрі Парижа поліція демонтувала нелегальний табір мігрантів

Французька поліція в понеділок увечері демонтувала імпровізований табір для мігрантів в центрі Парижа, який виник після того, як минулого тижня був демонтований інший табір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Наметове містечко було незаконно встановлене на площі Республіки в центрі Парижа. Близько 8 вечора поліція почала демонтаж наметів, іноді з мігрантами, які перебували всередині. Через півтори години табір розібрали.

Ambiance tendue et intervention muscléede la police et de la gendarmerie mobile place de la #République à Paris pour faire évacuer le camp de #migrants et #refugiés de dizaines de tentes installées plus tôt dans la soirée pic.twitter.com/y72SZW2D0k — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 23, 2020

Згідно з даними неурядових організацій, на площі перебували в цей вечір понад 450 мігрантів.

У заяві поліції йдеться, що "певні асоціації" організували будівництво тимчасового табору, що, за її словами, "неприйнятно".

Французьке агентство AFP повідомило, що поліція застосувала сльозогінний газ під час зачистки табору, додавши, що операція тривала менше 10 хвилин.

Міністр внутрішніх справ Жерар Дарманін заявив в Twitter, що фотографії операції "шокують", і що він запросив "докладний звіт" про події в префектурі поліції до полудня у вівторок.

17 листопада в паризькому передмісті Сен-Дені був демонтований табір, в якому, за оцінками поліції, проживало близько 4 тисяч осіб. Більшість з біженців були розміщені в тимчасових центрах.