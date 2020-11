У центрі Парижа поліція демонтувала нелегальний табір мігрантів

Французька поліція в понеділок увечері демонтувала імпровізований табір для мігрантів в центрі Парижа, який виник після того, як минулого тижня був демонтований інший табір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Наметове містечко було незаконно встановлене на площі Республіки в центрі Парижа. Близько 8 вечора поліція почала демонтаж наметів, іноді з мігрантами, які перебували всередині. Через півтори години табір розібрали.

Ambiance tendue et intervention muscléede la police et de la gendarmerie mobile place de la #République à Paris pour faire évacuer le camp de #migrants et #refugiés de dizaines de tentes installées plus tôt dans la soirée pic.twitter.com/y72SZW2D0k