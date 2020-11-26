Прем'єр Грузії вважає, що зупинка транспорту й закриття ресторанів - це ще "не локдаун"

Прем’єр-міністр Грузії, яка сьогодні анонсувала жорсткі карантинні обмеження до кінця січня, вважає рівень обмежень не настільки суворим, щоб називати їх "локдауном".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Кавказ Online".

"Це не системні обмеження, це не "локдаун". Виробництво, усе працює. Мова йде лише про необов’язкові сервіси, як ресторани, фітнес. Вони генерують найбільшу мобільність", - заявив Георгій Гахарія.

Він додав, що уряд у поточній ситуації хоче зберегти баланс між захистом людей та економіки.

Серед обмежень, які почнуть діяти у Грузії з 28 листопада і триватимуть здебільшого до кінця січня, - зупинка громадського транспорту у найбільших містах, у тому числі тбіліського метро, зупинка усіх міжміських перевезень та комендантська година з 9 вечора до 5 ранку.

У найбільших містах - Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Поті, Зугдіді, Телаві - закриваються усі заклади освіти, дозвілля, послуг краси, громадського харчування і значна частина магазинів - окрім тих, що торгують харчовими продуктами, побутовою хімією, гігієнічними товарами, зоотоварами, а також аптек і кіосків преси.