Грузія до кінця січня йде у повний локдаун - з винятками на свята

Грузія до кінця січня запроваджує в країні жорсткі карантинні обмеження для стримування епідемії коронавірусу, але з обіцянкою послаблень на свята.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

Згідно з рішенням уряду, жорсткі обмеження почнуть діяти з суботи, 28 листопада, і триватимуть до 31 січня.

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Комендантська година, яка досі діяла лише у семи найбільших містах, поширюється на всю територію країни. Виходити на вулицю буде заборонено у період з 21:00 до 05:00 - за винятком свят - передноворічного вечора 31 грудня та передріздвяного 6 січня.

Припиняються усі міжміські пасажирські перевезення. Заборона не поширюється лише на таксі.

Ресторанам буде дозволено продавати страви лише "з собою" та на доставку. Спортзали, басейни, художні студії тощо повинні будуть закритися.

Закриваються дитсадки та ясла, а школи переходять на дистанційне навчання тепер на всій території країни.

На додачу в семи найбільших містах та на гірськолижних курортах припиняють рух громадського транспорту, закриваються усі непродовольчі ринки та майже усі непродовольчі магазини - крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії та преси.

Готелям дозволено працювати тільки у форматі місць для карантину. Робота гірськолижних курортів повністю припиняється.

Водночас на святковий тиждень з 24 грудня до 2 січня обмеження суттєво послаблять - зможуть відкритися ТРЦ й ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення. Після цього обмеження повернуться.

Знову запустити роботу транспорту після цього обіцяють з 16 січня.

У Грузії, населення якої співмірне з населенням Києва, останні 2 тижні щоденний приріст заражень перевищує 3 тисячі, а одного разу перетнув позначку у 4 тисячі нових хворих за добу. У цей же період почала зростати і кількість померлих від ускладнень.

На початку листопада в уряді ще не допускали повного локдауну.