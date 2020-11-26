Премьер Грузии считает, что остановка транспорта и закрытие ресторанов - это еще "не локдаун"

Премьер-министр Грузии, которая сегодня анонсировала жесткие карантинные ограничения до конца января, считает уровень ограничений не столь строгим, чтобы называть их локдауном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Кавказ Online".

"Это не системные ограничения, это не локдаун. Производство, все работает. Речь идет только о необязательных сервисах, таких как рестораны, фитнес. Они генерируют наибольшую мобильность", - заявил Георгий Гахария.

Он добавил, что правительство в текущей ситуации хочет сохранить баланс между защитой людей и экономики.

Среди ограничений, которые начнут действовать в Грузии с 28 ноября и продлятся до конца января - остановка общественного транспорта в городах, в том числе тбилисского метро, ​​остановка всех междугородных перевозок и комендантский час с 9 вечера до 5 утра.

В крупнейших городах - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави - закрываются все заведения для учебы, досуга, услуг красоты, общественного питания и значительная часть магазинов - кроме тех, что торгуют продуктами питания, бытовой химией, гигиеническими товарами, зоотоварами, а также аптек и киосков прессы.