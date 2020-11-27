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Трамп: Байден зайде в Білий дім тільки якщо доведе справжність голосів 

П'ятниця, 27 листопада 2020, 19:11

Президент США Дональд Трамп заявив, що обраний президент Джо Байден зможе зайняти пост глави держави тільки за умови, якщо доведе справжність отриманих голосів на виборах. 

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда". 

"Байден може увійти в Білий дім як президент тільки у випадку, якщо зможе довести, що його абсурдні 80 млн голосів не були отримані шахрайським або незаконним шляхом", - написав Трамп.

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Він додав, що у Детройті, Атланті, Філадельфії і Мілуокі "сталося масове шахрайство з голосами виборців", і що у Байдена "великі нерозв'язні проблеми".

Раніше в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Виборники зберуться в наступному місяці для офіційного оформлення голосування, а демократ Джо Байден повинен скласти присягу президента 20 січня.

Виборники майже завжди голосують за кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів у їхніх штатах, і хоча деякі можуть ігнорувати вибір виборців, жоден результат ніколи не змінювався таким чином.

Байден першим в історії президентських виборів у США здобув понад 80 млн голосів громадян.

Він отримує 306 із необхідних 270 голосів виборників у Колегії виборників, тоді як Дональд Трамп - 232.

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Вибори в США Трамп Байден
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