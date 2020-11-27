Трамп залишить Білий дім, якщо Байдена затвердить Колегія виборників

Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім, якщо Колегія виборників офіційно затвердить Джо Байдена наступним президентом США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

На запитання, чи погодиться він залишити Білий дім, якщо програє голосування у колегії, він відповів: "Звичайно, я залишу, звичайно, і ви це знаєте".

Однак він далі сказав, що "якщо вони оберуть Джо Байдена, то допустять помилку", і припустив, що він ніколи не прийме поразку.

"Буде дуже важко поступитись, тому що ми знаємо, що відбулося масове шахрайство", - сказав він.

Він не сказав, чи буде присутній на інавгурації Байдена.

За виборчою системою США виборці безпосередньо не обирають наступного президента. Натомість вони голосують за 538 виборників, кількість яких в кожному штаті залежить від чисельності населення.

Виборники майже завжди голосують за кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів у їхніх штатах, і хоча деякі можуть ігнорувати вибір виборців, жоден результат ніколи не змінювався таким чином.

Виборники зберуться в наступному місяці для офіційного оформлення голосування, а демократ Джо Байден повинен скласти присягу президента 20 січня.

Байден першим в історії президентських виборів у США здобув понад 80 млн голосів громадян.

Він отримує 306 із необхідних 270 голосів виборників у Колегії виборників, тоді як Дональд Трамп - 232.

Державний департамент США вже розпочав перехідний процес передачі влади обраному президенту Джо Байдену.