Адміністрація Трампа погодилася почати процес передачі влади Байдену

Адміністрація президента Дональда Трампа зробила перший крок для можливості переходу в Білий дім обраному президенту Джо Байдену, надавши йому доступ до брифінгів і фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок Управління загальних служб, федеральне агентство, яке має підписати угоду про зміну президента, заявило Байдену, що він може офіційно почати процес передачі повноважень.

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Адміністратор GSA Емілі Мерфі заявила в листі, що Байден отримає доступ до ресурсів, в яких йому було відмовлено через юридичні проблеми, спрямовані на скасування його перемоги.

Це означає, що у команди Байдена тепер будуть федеральні кошти і офіційний офіс для здійснення його переходу до тих пір, поки він не вступить на посаду 20 січня. Це також відкриває можливість для Байдена і обраного віцепрезидента Камали Гарріс отримувати регулярні брифінги з питань національної безпеки, які також отримує Трамп.

Оголошення GSA була зроблена незабаром після того, як офіційні особи Мічигану визнали Байдена переможцем у своєму штаті, що зробило юридичні зусилля Трампа зі зміни результатів виборів ще більше малоймовірними.

Трамп і його радники заявили, що він буде продовжувати шукати законні шляхи, але його рішення дати Мерфі добро на перехід адміністрації Байдена вказує на те, що навіть Білий дім зрозумів, що наближається час рухатися далі.

Водночас, радник Трампа назвав цей крок подібним до того, як обидва кандидати отримували брифінги під час передвиборчої кампанії, і заявив, що заява президента не є поступкою.

Трамп без пред'явлення доказів заявив про широкомасштабні шахрайства на виборах 3 листопада. Хоча він і не визнав перемогу свого суперника-демократа в понеділок, заява Трампа про те, що його співробітники будуть співпрацювати з Байденом, стала значним зрушенням і була найближчою до визнання поразки.

Юридичні спроби кампанії Трампа скасувати вибори майже повністю зазнали невдачі в ключових штатах, і все більше число республіканських лідерів, керівників підприємств і експертів з національної безпеки закликають президента почати перехідний період.

Нагадаємо, Байден вже визначився із кандидатами на посаду державного секретаря і радника з питань національної оборони.

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