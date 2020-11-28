У Британії 1300 людям помилково повідомили, що в них коронавірус

Понад 1300 людей у Великій Британії хибно проінформували про те, що вони інфіковані коронавірусом, через помилку в державній системі тестування і відстеження.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters в суботу повідомив Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення країни.

"Служба департаменту зв'язалася з 1311 людьми, яким помилково повідомили про позитивний результат тестів на COVID-19, що були проведені з 19 по 23 листопада", - заявив представник департаменту.

Читайте також У Британії після запровадження локдауну епідемія сповільнилася

Помилку спричинила проблема з партією хімікатів, використаних для тестування.

"Були прийняті швидкі заходи, щоб проінформувати потерпілих. Їх попросили пройти ще один тест і продовжити самоізоляцію, якщо у них є симптоми", - додав представник.

Систему тестування Департаменту охорони здоров'я Британії раніше різко критикували після серії гучних збоїв з моменту її запуску на початку цього року. В уряді визнають, що вона не спрацювала так добре, як сподівалися.

У вересні майже 16 тисяч позитивних випадків зникли із системи на кілька днів, що призвело до затримки у відстеженні контактів.