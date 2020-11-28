В Британии 1300 людям ошибочно сообщили, что у них коронавирус

Более 1300 человек в Великобритании неправильно проинформировали о том, что они инфицированы коронавирусом, из-за ошибки в государственной системе тестирования и отслеживания.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters в субботу сообщил Департамент здравоохранения и социального обеспечения страны.

"Служба департамента связалась с 1311 людьми, которым ошибочно сообщили о положительном результате тестов на COVID-19, которые были проведены с 19 по 23 ноября", - заявил представитель департамента.

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Ошибку вызвала проблема с партией химикатов, использованных для тестирования.

"Были приняты быстрые меры, чтобы проинформировать пострадавших. Их попросили пройти еще один тест и продолжить самоизоляцию, если у них есть симптомы", - добавил представитель.

Систему тестирования Департамента здравоохранения Великобритании ранее резко критиковали после серии громких сбоев с момента ее запуска в начале этого года. В правительстве признают, что она не сработала так хорошо, как надеялись.

В сентябре почти 16 000 положительных случаев исчезли из системы на несколько дней, что привело к задержке в отслеживании контактов.