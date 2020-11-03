Двоє осіб затримані у Швейцарії у зв'язку з терактом у Відні

У швейцарському місті Вінтертур в зв'язку з терактом у Відні, в результаті якого загинули чотири людини, затримані двоє людей.

Про це повідомила у вівторок поліція кантону Цюріх, пише "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Спеціальний поліцейський підрозділ затримав 18-річного та 24-річного швейцарця в другій половині дня. Підозрюють, що затримані пов’язані з вбивцею, який вчинив напад у Відні ввечері в понеділок.

Поліція оголосила, що в результаті розслідування ці двоє чоловіків були опізнані. Затримати їх вдалося за погодженням з австрійськими властями.

Розслідування з’ясовує, яким чином пов’язані затримані і нападник.

Вінтертур - місто з населенням 110 тисяч, відоме тим, що у ньому мешкають кілька засуджених за радикальний ісламізм. Відомо, що близько десятка людей вирушили звідси в Сирію, щоб приєднатись до терористичної "Ісламської держави".

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника.

З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Екстремістом виявився 20-річний Фейзулай Куйтім, раніше засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації.

За підозрою у причетності до нападу затримали вже 14 осіб.