Поліція застрелила одного з нападників в центрі Відня, він був симпатиком ІДІЛ

Поліція Відня застрелила чоловіка, який відкрив вогонь по людях у центрі австрійської столиці.

Про це заявив голова поліції Відня Герхард Пюрстль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

За його словами, зловмисник був застрелений поліцією о 20:09.

Квартиру нападника, симпатика терористичної організації "Ісламська держава", озброєного штурмовою гвинтівкою та поясом смертника, зламали та обшукали.

Поліції вже відоме ім'я нападника.

Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер поки не хоче надавати жодних деталей про злочинця через розслідування, що тривають.

На даний момент не можна виключати, що у нападника були спільники. Вранці Нехаммер говорив про "напад принаймні одного ісламістського терориста".

Як повідомлялося, щонайменше 3 людей загинули та 15 отримали поранення в результаті серії терористичних нападів в центральній частині Відня.