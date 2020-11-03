Два человека задержаны в Швейцарии в связи с терактом в Вене

В швейцарском городе Винтертур в связи с терактом в Вене, в результате которого погибли четыре человека, задержаны два человека.

Об этом сообщила во вторник полиция кантона Цюрих, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Специальное полицейское подразделение задержало 18-летнего и 24-летнего швейцарца во второй половине дня. Подозревают, что задержанные связаны с убийцей, который совершил нападение в Вене вечером в понедельник.

Полиция объявила, что в результате расследования эти двое мужчин были опознаны. Задержать их удалось по согласованию с австрийскими властями.

Расследование выясняет, каким образом связаны задержанные и нападающий.

Винтертур - город с населением 110 тысяч человек, известен тем, что в нем живут несколько осужденных за радикальный исламизм. Известно, что около десятка человек отправились отсюда в Сирию, чтобы присоединиться к террористическому "Исламскому государству".

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин.

Правоохранители застрелили злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом. Экстремистом оказался 20-летний Фейзулай Кайт, ранее судимый в Австрии за участие в деятельности террористической организации.

По подозрению в причастности к нападению задержали уже 14 человек.