У Франції на акціях проти закону про захист поліції поранили 98 поліцейських

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив, що за остаточними підрахунками під час суботніх акцій протесту проти закону про захист поліції в країні поранення отримали майже сто поліцейських і жандармів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Зокрема, він повідомив про 98 поранених серед поліцейських і жандармів.

"Я повністю підтримую їх. Винні в цьому насильстві повинні бути притягнуті до відповідальності", - додав міністр.

За даними міністерства внутрішніх справ, в ході демонстрацій була заарештована 81 людина. У Парижі затримали 29 осіб.

Загалом демонстрації зібрали, за даними МВС, 133 000 осіб, у тому числі 46 000 в Парижі, організатори зі свого боку оголосили про 500 000 учасників, у тому числі 200 000 в столиці.

Закон про захист поліції, який у Франції отримав назву "про глобальну безпеку", пропонує криміналізувати фото- та відеозйомку поліції, яка здійснюється з метою завдати їм шкоди.

Критики називають його "законом, що уб’є свободу" та вказують на те, що це перешкоджатиме як звичайним громадянам, так і журналістам знімати дії поліції під час акцій протесту, а це порушує можливість контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.