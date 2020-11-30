Во Франции на акциях против закона о защите полиции ранили 98 полицейских

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что по окончательным подсчетам во время субботних акций протеста против закона о защите полиции в стране ранения получили около ста полицейских и жандармов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В частности, он сообщил о 98 раненых среди полицейских и жандармов.

"Я полностью поддерживаю их. Виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности", - добавил министр.

По данным министерства внутренних дел, в ходе демонстраций была арестована 81 человек. В Париже задержали 29 человек.

В целом демонстрации собрали, по данным МВД, 133 000 человек, в том числе 46 000 в Париже, организаторы со своей стороны объявили о 500 000 участников, в том числе 200 000 в столице.

Закон о защите полиции, который во Франции получил название "О глобальной безопасности", предлагает криминализировать фото- и видеосъемку полицейских, которая ведется с целью причинить им вред.

Критики называют его "законом, который убьет свободу" и указывают на то, что это будет препятствовать как обычным гражданам, так и журналистам снимать действия полиции во время акций протеста, а это нарушает возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.