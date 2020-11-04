У Грузії - вперше понад 2000 заражень коронавірусом

У Грузії вперше за час епідемії зареєстрували понад 2000 заражень коронавірусом за добу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це повідомили в органах охорони здоров’я.

За останні 24 години коронавірус підтвердили у 2295 осіб. Перед цим Грузія вже неодноразово реєструвала більше 1800 та 1900 заражень.

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Померли за останню добу 19 пацієнтів, загалом за час епідемії - 381.

Одужали за добу 2537 хворих.

Загалом за час епідемії в країні підтвердили 46 817 випадків коронавірусу, 31 170 пацієнтів вже одужали.

Зазначимо, населення Грузії приблизно співмірне з населенням Києва.

Нагадаємо, минулими вихідними у Грузії пройшли парламентські вибори. Перемогу на них знову здобула "Грузинська мрія", проте опозиційні партії про фальсифікації та навіть відмовилися входити до складу нового парламенту на знак протесту.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан.