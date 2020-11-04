В Грузии - впервые более 2000 заражений коронавирусом

В Грузии впервые за время эпидемии зарегистрировали более 2000 заражений коронавирусом в сутки.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузія Онлайн", об этом сообщили в органах здравоохранения.

За последние 24 часа коронавирус подтвердили у 2295 человек. Перед этим Грузия уже неоднократно регистрировала более 1800 и 1900 заражений.

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Умерли за последние сутки 19 пациентов, в целом за время эпидемии - 381.

Выздоровели за сутки 2537 больных.

Всего за время эпидемии в стране подтвердили 46 817 случаев коронавируса, 31 170 пациентов уже выздоровели.

Отметим, население Грузии примерно соизмеримо с населением Киева.

Напомним, в минувшие выходные в Грузии прошли парламентские выборы. Победу на них снова получила "Грузинская мечта", однако оппозиционные партии о фальсификации и даже отказались входить в состав нового парламента в знак протеста.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы, которые только усугубили кризис: будет ли в Грузии новый майдан