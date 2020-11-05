У Нідерландах знищать 200 тисяч курей через спалах пташиного грипу

Міністерство сільського господарства Нідерландів в четвер наказало забити 200 000 курей після того, як на фермі в східному місті Пуйфлейк був виявлений високопатогенний пташиний грип.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вибракування, яке включає птахів на другій фермі в радіусі 1 км, є другим у країні протягом місяця після того, як хвороба H5N8 була вперше виявлена у диких птахів.

Ризик для людини від цієї хвороби вважається низьким, але Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що вона поширюється серед перелітних птахів, які потім передають її домашній птиці.

Голландським птахівникам було наказано тримати птахів всередині протягом невизначеного строку, щоб запобігти передачі інфекції.

Ферма, на якій вибраковують птахів, знаходить за 30 км від німецького кордону поблизу Неймегена. Інші прилеглі ферми проходять перевірку на наявність цієї хвороби, а транспортування птахів заборонене в радіусі 10 км.

Птахівництво - це галузь промисловості Нідерландів вартістю 1,6 мільярда євро, країна є найбільшим в Європі експортером курячого м'яса і яєць.

Британія в понеділок наказала вибракувати 13 000 птахів на фермі в Фродшемі, графство Чешир, після виявлення там випадків захворювання.

Пташиний грип типу H5N8 також був виявлений на птахофабриці в Північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн. Там також вибраковують курей.

У Франції для 45 департаментів оголосили про високий ризик поширення пташиного грипу.