В Нидерландах уничтожат 200 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства Нидерландов в четверг приказало забить 200 000 кур после того, как на ферме в восточном городе Пуйфлейк был обнаружен высокопатогенный птичий грипп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выбраковка, включающая птиц на второй ферме в радиусе 1 км, является второй в стране в течение месяца после того, как болезнь H5N8 была впервые обнаружена у диких птиц.

Риск для человека от этой болезни считается низким, но Всемирная организация здравоохранения говорит, что она распространяется среди перелетных птиц, которые затем передают ее домашней птице.

Голландским птицеводам было приказано держать птиц внутри в течение неопределенного срока, чтобы предотвратить передачу инфекции.

Ферма, на которой выбраковывают птиц, находится в 30 км от немецкой границы вблизи Неймегена. Другие близлежащие фермы проходят проверку на наличие этой болезни, а транспортировка птиц запрещена в радиусе 10 км.

Птицеводство - отрасль промышленности Нидерландов стоимостью 1,6 миллиарда евро, страна является крупнейшим в Европе экспортером куриного мяса и яиц.

Британия в понедельник приказала выбраковать 13 000 птиц на ферме в Фродшеме, графство Чешир, после обнаружения там случаев заболевания.

Птичий грипп типа H5N8 также был обнаружен на птицефабрике в северной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Там также выбраковывают кур.

Во Франции для 45 департаментов объявили о высоком риске распространения птичьего гриппа.