Вибори у Грузії: кілька ексглав ЦВК закликали нинішню керівницю йти у відставку

Троє колишніх керівників Центральної виборчої комісії Грузії закликали нинішню голову ЦВК йти у відставку на тлі звинувачень від опозиції у фальсифікації результатів виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузія Онлайн" з посиланням на опозиційну телекомпанію Mtavari Arkhi.

"Я б радив їй зробити заяву, зізнатися, що вона отримує доручення від "Грузинської мрії", але більше їх не виконує. На цьому все закінчиться. Це буде відправною точкою для подальшого розвитку країни. Ми усі бачимо, що на ЦВК здійснюється великий тиск - тому що у "Грузинської мрії" сьогодні немає іншого виходу", - цитують екскерівника ЦВК Гурама Чалагашвілі.

"Я закликаю пані Тамар Жванію піти у відставку, тому що вона насправді не керує процесом. Ним керують інші, і це очевидно. Коли пані Тамар у ніч виборів оголошувала перші результати, вона була під сильним тиском. У такій ситуації будь-яка людина, яка має почуття гідності, повинна йти з посади, а не виправдовувати чиїсь дії", - зазначив ексглава ЦВК Зураб Хараташвілі.

Ще один колишній керівник ЦВК Леван Тархнішвілі сказав, що єдина можливість для неї врятувати обличчя - це подати у відставку.

"Ви і люди, які все це (фальсифікації) зробили, будете нести за це відповідальність. Єдина можливість для вас врятувати обличчя - подати у відставку. Але до цього ви повинні у всьому зізнатися", - цитує його телеканал.

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Більшість голосів на них знову здобула правляча "Грузинська мрія". Опозиційні сили після цього заявили про масштабні фальсифікації та навіть відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан.