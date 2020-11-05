Выборы в Грузии: несколько экс-глав ЦИК призвали нынешнюю уйти в отставку

Трое бывших руководителей Центральной избирательной комиссии Грузии призвали нынешнюю главу ЦИК уйти в отставку на фоне обвинений от оппозиции в фальсификации результатов выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн" со ссылкой на оппозиционную телекомпанию Mtavari Arkhi.

"Я бы советовал ей сделать заявление, признаться, что она получает указания от "Грузинской мечты", но больше их не выполняет. На этом все закончится. Это будет отправной точкой для дальнейшего развития страны. Мы все видим, что на ЦИК осуществляется большое давление - потому что у "Грузинской мечты" сегодня нет другого выхода", - цитируют бывшего руководителя ЦИК Гурама Чалагашвили.

"Я призываю Тамар Жвания уйти в отставку, потому что она на самом деле не управляет процессом. Им руководят другие, и это очевидно. Когда госпожа Тамар в ночь выборов объявляла первые результаты, она была под сильным давлением. В такой ситуации любой человек, имеющий чувство собственного достоинства, должен уйти с должности, а не оправдывать чьи-то действия", - отметил экс-глава ЦИК Зураб Хараташвили.

Еще один бывший руководитель ЦИК Леван Тархнишвили сказал, что единственная возможность для нее спасти лицо - это подать в отставку.

"Вы и люди, которые все это (фальсификации) сделали, будете нести за это ответственность. Единственная возможность для вас сохранить лицо - это подать в отставку. Но до этого вы должны во всем признаться", - цитирует его телеканал.

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