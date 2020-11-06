У Німеччині вперше виявили більше 20 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Німеччині другий день поспіль фіксують максимальні добові показники зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SPIEGEL.

За останні 24 години було зареєстровано 21 506 нових випадків захворювання. Попередній рекорд становив 19 990 випадків напередодні.

Нинішні значення лише частково можна порівняти з весняними, оскільки в даний час проводиться значно більше тестів і в результаті виявляється більше інфекцій.

За даними інститут, в цілому 519 089 осіб по всій Німеччині були інфіковані Sars-CoV-2 з початку пандемії.

Кількість смертей, пов'язаних з вірусом, зросла на 166 до 11 096.

За оцінками інститут, в даний час видужало близько 402 500 людей.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала громадян відповідально поставитися до жорсткого карантину, запровадженого на один місяць, щоб його можливо було зняти до Різдва.

2 листопада в країні почався чотиритижневий частковий локдаун, спрямований на уповільнення поширення коронавірусу.

"М'який локдаун" передбачає закриття всіх підприємств дозвілля, ресторанів, кафе і більшості компаній сфери обслуговування. Крім того, громадянам наказали обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму".