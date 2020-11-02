Меркель закликала німців до відповідальності, щоб святкувати Різдво вже не з локдауном

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала громадян відповідально поставитися до жорсткого карантину, запровадженого на один місяць, щоб його можливо було зняти до Різдва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Канцлерка наголосила, що результат локдауну у листопаді буде залежати не від жорсткості правил, а від того, чи будуть люди їх дотримуватися.

"Кожен із вас може перетворити цей листопад на спільний успіх - коли ми знову зможемо контролювати епідемію. Якщо ми будемо відповідальними у листопаді - можна буде дозволити собі більше свободи на Різдво, хоча й не думаю, що будуть можливі гучні новорічні вечірки", - наголосила Ангела Меркель.

Нагадаємо, сьогодні в країні почався чотиритижневий частковий локдаун, спрямований на уповільнення поширення коронавірусу.

"М'який локдаун" передбачає закриття всіх підприємств дозвілля, ресторанів, кафе і більшості компаній сфери обслуговування. Крім того, громадянам наказали обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму".

Уряд сподівається такими заходами знизити середню кількість заражень за тиждень до 50 випадків на 100 000 населення. Зараз цей показник - 127,8. При цьому, у 75% випадків вже невідомо, де саме людина заразилася.

Раніше Ангела Меркель назвала ситуацію з коронавірусом "драматичною" та попередила, що з такими темпами система охорони здоров’я буде перевантажена вже за кілька тижнів.

Наступна зустріч Ангели Меркель з владою федеральних земель запланована на 16 листопада. На ній планують подивитися, як карантин змінив ситуацію з приростом заражень. Канцлерка не виключає і жорсткіших заходів, якщо з’ясується, що діючі обмеження не допомогли.

За останню добу у Німеччині зареєстрували 12 097 нових заражень та 49 смертей. Останній рекордний показник зареєстрували 30 жовтня - понад 18 тисяч випадків.