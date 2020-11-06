В Германии впервые обнаружили более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Германии второй день подряд фиксируют максимальные суточные показатели заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.

За последние 24 часа было зарегистрировано 21 506 новых случаев заболевания. Предыдущий рекорд составлял 19 990 случаев накануне.

Нынешние значения лишь частично сопоставимы с весенними, поскольку в настоящее время проводится значительно больше тестов и в результате выявляется больше инфекций.

По данным институт, в общей сложности 519 089 человек по всей Германии были инфицированы Sars-CoV-2 с начала пандемии.

Число смертей, связанных с вирусом, выросло на 166 до 11 096.

По оценкам институт, в настоящее время выздоровело около 402 500 человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан ответственно отнестись к жесткому карантину, введенному на один месяц, чтобы его возможно было снять до Рождества.

2 ноября в стране начался четырехнедельный частичный локдаун, направленный на замедление распространения коронавируса.

"Мягкий локдаун" предполагает закрытие всех предприятий досуга, ресторанов, кафе и большинства компаний сферы обслуживания. Кроме того, гражданам предписали ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума".