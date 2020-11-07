У Грузії розслідують справу про підготовку до повалення влади після виборів

Служба держбезпеки Грузії розслідує справу про підготовку до повалення влади після виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Свобода.

У повідомленні, розміщеному в п'ятницю на сайті відомства, йдеться, що розслідування почалося більше місяця тому. Підставою стала надійшла оперативна інформація, що певні особи в разі небажаних результатів на парламентських виборах планують повалити уряд силовим шляхом. Серед іншого вказується, що депутат парламенту Іраклій Кобахідзе надав слідству список груп, які "певні політичні лідери" хотіли використовувати для своїх цілей.

Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Більшість голосів на них знову здобула правляча "Грузинська мрія". Опозиційні сили після цього заявили про масштабні фальсифікації та навіть відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан.