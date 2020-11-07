В Грузии расследуют дело о подготовке к свержению власти после выборов

Служба госбезопасности Грузии расследует дело о подготовке к свержению власти после выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

В сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства, говорится, что расследование началось более месяца назад. Поводом стала поступившая оперативная информация, что определенные лица в случае нежелательных результатов на парламентских выборах планируют свергнуть правительство силовым путем. Среди прочего указывается, что депутат парламента Ираклий Кобахидзе предоставил следствию список групп, которые "определенные политические лидеры" хотели использовать для своих целей.

Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Большинство голосов на них вновь получила правящая "Грузинская мечта". Оппозиционные силы после этого заявили о масштабных фальсификациях и даже отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности, Transparency International Грузия.

В ОБСЕ в то же время не имеют серьезных замечаний до того, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии, в целом были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливого рассмотрения всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

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