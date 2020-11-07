Україна, Грузія та Молдова мають стати кандидатами на членство в ЄС до 2030 року – євродепутат

Депутат Європарламенту, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що до кінця цього десятиліття Україна, а також Грузія та Молдова мають стати кандидатами на вступ до ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час форуму Re:Open Zakarpattia, який проходить 7-8 листопада під Ужгородом.

"Якщо ми говоримо про наші стратегії, то вони виглядають так: до кінця цього десятиліття Україна, а також Грузія та Молдова мають дійти до тої точки, до якої вже дійшли Балканські країни, тобто вони мають стати кандидатами і мають почати переговори" - сказав Кубілюс.

На його думку, цей процес багато в чому залежатиме від використання головування в ЄС Польщі, Литви.

"Нам необхідні два основні інструменти: з одного боку нам потрібна коаліція друзів України – ми говоримо або про коаліцію сусідніх країн, або таку, до якої входила б Німеччина. З іншого боку, і це дуже важливо для України, ви повинні мати власну стратегію інтеграції, яка повинна бути більшим ніж просто впровадження Угоди про асоціацію і необхідних реформ" - вважає євродепутат.

За його словами, таку стратегію Україна має просувати на міжнародному рівні, її мають просувати друзі України.

"Якщо Україна очікує, що будь-яка з інституцій ЄС підніме питання членства для України, то вона може бути розчарована, що цього не відбувається. Якщо Україна чекатиме, що Берлін чи Париж прийме рішення, коли Україна стане членом ЄС, то навряд чи ви цього дочекаєтесь" - зазначив євродепутат.

"Україна повинна мати власні амбіції, власну стратегію, власну програму, власний порядок денний, а також інструменти міжнародного лобізму, які вона має використовувати" - додав він.

Як повідомлялося, Андрюс Кубілюс запропонував створити Карпатську коаліцію, яка поряд з Люблінським трикутником сприятиме інтеграції України в ЄС.