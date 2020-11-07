Украина, Грузия и Молдова должны стать кандидатами на членство в ЕС до 2030 года – евродепутат

Депутат Европарламента, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает, что до конца этого десятилетия Украина, а также Грузия и Молдова должны стать кандидатами на вступление в ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время форума Re:Open Zakarpattia, который проходит 7-8 ноября под Ужгородом.

"Если мы говорим о стратегии, то они выглядят так: к концу этого десятилетия Украина, а также Грузия и Молдова должны дойти до той точки, до которой уже дошли Балканские страны, то есть они должны стать кандидатами и должны начать переговоры", - сказал Кубилюс.

По его мнению, этот процесс во многом будет зависеть от использования председательства в ЕС Польши, Литвы.

"Нам необходимы два основных инструмента: с одной стороны нам нужна коалиция друзей Украины – мы говорим или о коалиции соседних стран, или такую, в которую входила бы Германия. С другой стороны, и это очень важно для Украины, вы должны иметь собственную стратегию интеграции, которая должна быть больше чем просто внедрение Соглашения об ассоциации и необходимых реформ" - считает евродепутат.

По его словам, такую стратегию Украина должна продвигать на международном уровне, ее должны продвигать друзья Украины.

"Если Украина ожидает, что любая из институтов ЕС поднимет вопрос членства для Украины, то она может быть разочарована, что этого не происходит. Если Украина будет ждать, что Берлин или Париж примет решение, когда Украина станет членом ЕС, то вряд ли вы этого дождетесь", - отметил евродепутат.

"Украина должна иметь собственные амбиции, собственную стратегию, собственную программу, собственную повестку дня, а также инструменты международного лоббизма, которые она должна использовать", - добавил он.

Как сообщалось, Андрюс Кубилюс предложил создать Карпатскую коалицию, которая наряду с Люблинским треугольником будет способствовать интеграции Украины в ЕС.